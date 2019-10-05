В Сети показали лучшие «выходки» учителей

Учительница английского Айне Фатима из США расстроилась, увидев глупые ответы своих учеников на очень простые вопросы в письменном задании. Она решила показать детям, как ее печалит их нежелание учиться. Айне распечатала и вырезала стикеры, выражающие разные эмоции, и стала приклеивать их в тетрадках вместо оценок.
В классе новшество учительницы вызвало настоящий восторг. Дети расстраивались, если не находили стикер под своим домашним заданием. Сама Айне стала настоящей звездой соцсетей. Пользователи оценили ее находчивость.
Учительница русского языка и литературы Валерия Акулова из Кемерово пришла 1 апреля на работу в костюме панды. Дети тоже нарядились в смешные костюмы, правда, только на перемене. Никаких нареканий у начальства такая идея не вызвала. Зато хорошее настроение царило в школе весь день.
Пользователь Twitter под ником katie smith опубликовала веселое видео, на котором ее профессор в колледже пляшет на столе с бубном под песню End Of The Line группы Traveling Wilburys. Такие пары прогуливать точно не хочется.
Учительница из Нью-Джерси по имени Джулия Муни решила на личном примере показать ученикам, как важно заботиться об окружающей среде. Ничего не объясняя, Муни надевала на работу одно и то же платье 100 дней подряд. Когда дети стали это замечать и задавать вопросы, она объяснила им суть.
Приобретая много одежды, люди вносят вклад в культуру избытка. Это вредит не только окружающей среде, но и самим людям, так как формирует неправильные жизненные ценности.
Учительница Ребекка Боннер из начальной школы в Техасе тоже провела эксперимент с платьем. Она разрешила детям разрисовать его и пообещала, что придет в этом наряде на школьный праздник. Дети необычайно воодушевились. Свои небольшие картинки на красивом белом наряде оставили 580 учеников.
После этого случая многие из них полюбили рисование, что и было целью хитрой учительницы. Свое обещание Ребекка сдержала и надела платье на школьную художественную выставку.