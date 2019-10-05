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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали лучшие «выходки» учителей

5 октября в России отмечают День учителя. Это один из самых почитаемых профессиональных праздников в стране. И не удивительно, ведь учителя готовы на многое ради своих учеников. Что только не придумают изобретательные педагоги, лишь бы дети захотели учиться! Мы решили напомнить несколько забавных случаев, которые прославили учителей на весь мир.

Необычные оценки

Учительница английского Айне Фатима из США расстроилась, увидев глупые ответы своих учеников на очень простые вопросы в письменном задании. Она решила показать детям, как ее печалит их нежелание учиться. Айне распечатала и вырезала стикеры, выражающие разные эмоции, и стала приклеивать их в тетрадках вместо оценок.

В классе новшество учительницы вызвало настоящий восторг. Дети расстраивались, если не находили стикер под своим домашним заданием. Сама Айне стала настоящей звездой соцсетей. Пользователи оценили ее находчивость.

В школу в костюме панды

Учительница русского языка и литературы Валерия Акулова из Кемерово пришла 1 апреля на работу в костюме панды. Дети тоже нарядились в смешные костюмы, правда, только на перемене. Никаких нареканий у начальства такая идея не вызвала. Зато хорошее настроение царило в школе весь день.

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Танцы с бубном

Пользователь Twitter под ником katie smith опубликовала веселое видео, на котором ее профессор в колледже пляшет на столе с бубном под песню End Of The Line группы Traveling Wilburys. Такие пары прогуливать точно не хочется.

На собственном примере

Учительница из Нью-Джерси по имени Джулия Муни решила на личном примере показать ученикам, как важно заботиться об окружающей среде. Ничего не объясняя, Муни надевала на работу одно и то же платье 100 дней подряд. Когда дети стали это замечать и задавать вопросы, она объяснила им суть.

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Приобретая много одежды, люди вносят вклад в культуру избытка. Это вредит не только окружающей среде, но и самим людям, так как формирует неправильные жизненные ценности.

Разрисованное платье

Учительница Ребекка Боннер из начальной школы в Техасе тоже провела эксперимент с платьем. Она разрешила детям разрисовать его и пообещала, что придет в этом наряде на школьный праздник. Дети необычайно воодушевились. Свои небольшие картинки на красивом белом наряде оставили 580 учеников.

После этого случая многие из них полюбили рисование, что и было целью хитрой учительницы. Свое обещание Ребекка сдержала и надела платье на школьную художественную выставку.

Анна Лысенко

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