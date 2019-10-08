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11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мулен Руж» 130 лет: история самого знаменитого кабаре в фотографиях

Парижской достопримечательности исполнилось 130 лет.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Одному из символов Парижа, знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет. Его открытие в 1889 году было приурочено к началу Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни. Кабаре стало местом сбора парижской богемы: здесь выступали такие мировые звезды, как Ла Гулю, Иветта Гильбер, Жанна Авриль. Кроме того, в «Мулен Руж» впервые был исполнен френч канкан.

Танцовщицы в кабаре выступали под псевдонимами, а репертуар отличался фривольностью и откровенностью. Так, в 1893 году одна из танцовщиц полностью разделась на сцене — это был первый в истории стриптиз.
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В 1915 году «Мулен Руж» сгорел, но в 1921 году его открыли снова. После этого репертуар изменился: тут появились оперетты и ревю, а еще в кабаре стали показывать кинофильмы.

На время войны деятельность кабаре также приостанавливали. Но в послевоенные годы здесь выступали Фрэнк Синатра и Элла Фитцджеральд, Ив Монтан и Шарль Азнавур, Лайза Миннелли и Михаил Барышников.

В 1990-е у «Мулен Руж» наступили финансовые трудности. Но выход на экраны фильма База Лурманна «Мулен Руж!» с Николь Кидман в главной роли вернул кабаре былую популярность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас «Мулен Руж» — это предприятие со строгим распорядком и жестким графиком. Попасть в труппу сложно из-за большой конкуренции, но нелегко и остаться в ней — даже пара лишних килограммов грозит танцовщицам увольнением.

Самой удачной программой «Мулен Руж» была признана «Феерия», которая идет в кабаре по сей день.

Одна из солисток этого ревю — Ольга Хохлова, бывшая гражданка Казахстана, которая отдала сцене «Мулен Руж» 12 лет.

Свой юбилей «Мулен Руж» отметил масштабно: в кабаре устроили музыкально-световое шоу, а на крыше заведения выступили танцовщицы.

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