11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Мулен Руж» 130 лет: история самого знаменитого кабаре в фотографиях
Парижской достопримечательности исполнилось 130 лет.
Одному из символов Парижа, знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет. Его открытие в 1889 году было приурочено к началу Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни. Кабаре стало местом сбора парижской богемы: здесь выступали такие мировые звезды, как Ла Гулю, Иветта Гильбер, Жанна Авриль. Кроме того, в «Мулен Руж» впервые был исполнен френч канкан.
В 1915 году «Мулен Руж» сгорел, но в 1921 году его открыли снова. После этого репертуар изменился: тут появились оперетты и ревю, а еще в кабаре стали показывать кинофильмы.
На время войны деятельность кабаре также приостанавливали. Но в послевоенные годы здесь выступали Фрэнк Синатра и Элла Фитцджеральд, Ив Монтан и Шарль Азнавур, Лайза Миннелли и Михаил Барышников.
В 1990-е у «Мулен Руж» наступили финансовые трудности. Но выход на экраны фильма База Лурманна «Мулен Руж!» с Николь Кидман в главной роли вернул кабаре былую популярность.
Сейчас «Мулен Руж» — это предприятие со строгим распорядком и жестким графиком. Попасть в труппу сложно
Самой удачной программой «Мулен Руж» была признана «Феерия», которая идет в кабаре по сей день.
Свой юбилей «Мулен Руж» отметил масштабно: в кабаре устроили