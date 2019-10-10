Опубликовано Nobody Среда, 25 сентября 2019 г.
20:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новым мэром города в США может стать человек по имени Никто
Американец специально изменил свое имя к предвыборной кампании.
Бывший программист из США, который сейчас называет себя политическим активистом, официально изменил свое имя на «Никто» (Nobody), чтобы баллотироваться на должность мэра города Кина в штате
В интервью журналистам Associated Press Никто рассказал, что его целью является «сокращение вмешательства правительства в жизнь людей».
Мужчина уточнил, что сменил имя, потому что «в правительстве много работы, которую “Никто” не должен выполнять».
«На любой политической должности я бы хотел сделать как можно меньше, и под этим я подразумеваю сокращение правительства настолько, насколько возможно», — рассказал Никто журналистам.
Сообщается, что кандидата на должность мэра арестовывали уже 11 раз за участие в различных акциях протеста и за антисоциальное поведение.
Никто на предварительных выборах будет сражаться против двух городских советников.
В своей предвыборной кампании мужчина использует стандартные политические лозунги, которые вместе с именем «Никто» приобретают абсолютно противоположный и ироничный смысл.
Екатерина Гура