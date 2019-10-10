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20:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новым мэром города в США может стать человек по имени Никто

Американец специально изменил свое имя к предвыборной кампании.

Бывший программист из США, который сейчас называет себя политическим активистом, официально изменил свое имя на «Никто» (Nobody), чтобы баллотироваться на должность мэра города Кина в штате Нью-Гемпшир.

Опубликовано Nobody Среда, 25 сентября 2019 г.

В интервью журналистам Associated Press Никто рассказал, что его целью является «сокращение вмешательства правительства в жизнь людей».

Мужчина уточнил, что сменил имя, потому что «в правительстве много работы, которую “Никто” не должен выполнять».

«На любой политической должности я бы хотел сделать как можно меньше, и под этим я подразумеваю сокращение правительства настолько, насколько возможно», — рассказал Никто журналистам.

Сообщается, что кандидата на должность мэра арестовывали уже 11 раз за участие в различных акциях протеста и за антисоциальное поведение.

Опубликовано Nobody Среда, 24 апреля 2019 г.
НИКТО не будет держать своих предвыборных обещаний. НИКТО не будет слышать твои проблемы. НИКТО не поможет бедным и работягам. НИКТО не беспокоится ни о чем. Если НИКТО не будет избран, то всем будет лучше. НИКТО не говорит правду.

Никто на предварительных выборах будет сражаться против двух городских советников.

В своей предвыборной кампании мужчина использует стандартные политические лозунги, которые вместе с именем «Никто» приобретают абсолютно противоположный и ироничный смысл.

Екатерина Гура

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