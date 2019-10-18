Ученые выяснили, как рацион отца влияет на потомство

Уже хорошо известно, что на здоровье и развитие ребенка оказывает огромное влияние рацион материнского питания и общее благосостояние матери в период, непосредственно предшествующий моменту зачатия и сразу после него. Если мать плохо питалась и вообще находилась в неблагоприятных условиях, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и обмене веществ ребенка, причем эти болезни проявятся у него не сразу, а в более старшем возрасте.
Чтобы выяснить, какие долговременные последствия для здоровья сердца и сосудов потомства может иметь некачественное питание отца в период зачатия, исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Примерно за семь недель до зачатия одну группу самцов начали кормить пищей с низким содержанием белка, а вторая группа получала пищу с нормальным содержанием белка.
В результате исследователи установили, что низкобелковое питание самцов определенным образом меняет генетическую информацию, которую несут сперматозоиды и передают эмбриону после зачатия, а также состав семенной жидкости.
Это может приводить к нарушению формирования кровеносных сосудов у развивающегося плода. Врожденные аномалии кровеносной системы, в свою очередь, повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней во взрослом возрасте.
Предыдущее исследование, проведенное той же группой ученых, показало, что низкобелковая диета самцов также негативно отражается на обмене веществ потомства, что повышает риск ожирения и диабета в будущем.