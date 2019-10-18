Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
08:21 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

Ученые выяснили, как рацион отца влияет на потомство

Результаты исследования, проведенного сотрудниками Школы медицины Ноттингемского университета (Великобритания), опубликованы в журнале Journal of Physiology.

Уже хорошо известно, что на здоровье и развитие ребенка оказывает огромное влияние рацион материнского питания и общее благосостояние матери в период, непосредственно предшествующий моменту зачатия и сразу после него. Если мать плохо питалась и вообще находилась в неблагоприятных условиях, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и обмене веществ ребенка, причем эти болезни проявятся у него не сразу, а в более старшем возрасте.

Читайте также
«Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Генетический тест вернул женщине 30-летнего ребенка

Чтобы выяснить, какие долговременные последствия для здоровья сердца и сосудов потомства может иметь некачественное питание отца в период зачатия, исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Примерно за семь недель до зачатия одну группу самцов начали кормить пищей с низким содержанием белка, а вторая группа получала пищу с нормальным содержанием белка.

В результате исследователи установили, что низкобелковое питание самцов определенным образом меняет генетическую информацию, которую несут сперматозоиды и передают эмбриону после зачатия, а также состав семенной жидкости.

Это может приводить к нарушению формирования кровеносных сосудов у развивающегося плода. Врожденные аномалии кровеносной системы, в свою очередь, повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней во взрослом возрасте.

Предыдущее исследование, проведенное той же группой ученых, показало, что низкобелковая диета самцов также негативно отражается на обмене веществ потомства, что повышает риск ожирения и диабета в будущем.

 Быстрее ходить — дольше жить, считают ученые
Добавленный сахар: 4 беды
США и Турция поддержали территориальную целостность Сирии
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
Генетический тест вернул женщине 29-летнего ребенка
Нефть Brent подешевела до $59,62 за баррель
Власти Эквадора нашли «российский след» в деле о беспорядках
Муж и жена влюбились в одну женщину и решили жить втроем
Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства Доктор Александр Мясников заметил, что примерно восемь из десяти российских врачей регулярно выписывают пациентам средства из списка «пустышек».
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Шварценеггер и Хэмилтон поцеловались на красной дорожке Звезды представили нового «Терминатора» в Лондоне
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Мама в 52 года 344
Влюбиться в учителя 199
Поездка в Питер 117
Скучно 107
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь