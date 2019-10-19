Женщине запретили совершать круизы после опасного селфи

Американская круизная компания Royal Caribbean International сняла женщину с лайнера и навсегда запретила пользоваться своими услугами после опасной для жизни попытки сфотографироваться на перилах, сообщает CNN.
Пассажирка вышла на балкон своей каюты и взобралась на перила. Другой пассажир корабля по имени Питер Блосич случайно заметил ее и сообщил команде Allure of the Seas.
В комментарии журналистам он рассказал, что не мог знать намерений женщины. «Если бы я промолчал, а она собиралась прыгнуть, это было бы ужасно», — объяснил мужчина.
Команда корабля высадила женщину на берег, когда лайнер пришвартовался в Фалмуте на Ямайке.
На сайте компании размещена детальная инструкция для пассажиров. В ней объясняется, что сидеть, стоять, лежать или взбираться на внутренние или внешние перила и другие защитные ограждения на корабле строго запрещено.