Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Техника безопасности смартфона Джоэл Московиц из Университета Беркли изучает влияние мобильных телефонов на организм человека
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
28Умер Алексей Леонов
15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщине запретили совершать круизы после опасного селфи

Она грубо нарушила правила безопасности.

Американская круизная компания Royal Caribbean International сняла женщину с лайнера и навсегда запретила пользоваться своими услугами после опасной для жизни попытки сфотографироваться на перилах, сообщает CNN.

Пассажирка вышла на балкон своей каюты и взобралась на перила. Другой пассажир корабля по имени Питер Блосич случайно заметил ее и сообщил команде Allure of the Seas.

В комментарии журналистам он рассказал, что не мог знать намерений женщины. «Если бы я промолчал, а она собиралась прыгнуть, это было бы ужасно», — объяснил мужчина.

Команда корабля высадила женщину на берег, когда лайнер пришвартовался в Фалмуте на Ямайке.

На сайте компании размещена детальная инструкция для пассажиров. В ней объясняется, что сидеть, стоять, лежать или взбираться на внутренние или внешние перила и другие защитные ограждения на корабле строго запрещено.

Анна Лысенко

Читайте также
Россияне стали чаще умирать из-за селфи. Как бороться с бессмысленным риском
Во время загрузки произошла ошибка.
2 февраля© Ньюстюб
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
Росстандарт заявил об отмене документов на поверку счетчиков
Слуцкий пошутил над Дзюбой и получил ответ
В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Скончался чемпион Кубка Кремля 1994 года
Финская туристка рассказала об атмосфере в российском плацкарте
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Свёкры мне завидуют и называют инкубатором 358
А ваш муж 281
На чем можно сэкономить 251
Про Это......секс, то есть 147
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь