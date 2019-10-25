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19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста случайно отправила незнакомцу фото свадебного платья, и он помог ей его оплатить

Удивительная история о человеческой доброте.

Девушка по имени Тая Кингсборо из штата Вашингтон готовилась к своей свадьбе, которую нужно было организовать буквально за пару недель. Бюджет торжества был невелик, но девушка не унывала.

Первым делом она отправилась покупать свадебное платье и быстро нашла «то самое». Фото себя с нарядом Тая послала своему отцу, так как он обещал вложиться в эту покупку. Но при отправке сообщения она случайно ошиблась одной цифрой.

Я только что получил это сообщение. Но дело в том, что я не знаю, кто эта девушка.

Спустя пару минут Тая получила ответное смс, где ей сообщили об ошибке. Девушка извинилась, но на этом история не закончилась. Оказалось, что молодой человек, получивший послание, решил опубликовать эту переписку в Twitter, а подписчики посоветовали ему поздравить будущую невесту и сделать для нее какой-нибудь подарок.

Поздравь ее и спроси, есть ли у нее Venmo (сервис мобильных платежей), а потом отправь 25 долларов в качестве свадебного подарка.

Он так и поступил. В сообщении он спросил, есть ли у нее виртуальный кошелек, чтобы он мог сделать ей небольшой подарок. Тая очень удивилась, но дала номер счета. Вскоре он стал доступен неравнодушным подписчикам молодого человека, и невеста начала получать денежные переводы со всей страны, пишет Nine.com.

— Я хотела отправить фото моему отцу. — Ничего страшного. Если у тебя есть Venmo, я с радостью сделаю тебе свадебный подарок! — Да, есть! Наша свадьба уже совсем скоро - через восемь дней! Ты очень милый!

Благодаря неожиданным подаркам, Тая смогла не только купить свадебное платье своей мечты, но и почти полностью оплатить торжество. После свадьбы девушка завела аккаунт в Twitter, где опубликовала снимки с супругом и поблагодарила всех неравнодушных людей, которые сделали ей такой невероятный подарок.

Я люблю его. Спасибо всем за все. Это был самый прекрасный день.

Екатерина Гура

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