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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему погибла Аккадская империя

Они смогли воссоздать историю климатических изменений в регионе.

Источник: Hokkaido University

Причиной гибели Аккада, крупнейшего государства XXIV — XXII веков до нашей эры, могли быть аномальные климатические условия.

К такому выводу пришли японские и немецкие исследователи по результатам палеоклиматических реконструкций, сообщает EurekAlert.

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Аккад был первой объединенной империей в Месопотамии. Государство процветало благодаря развитию ирригации — искусственного орошения безводных земель. Именно в аккадскую эпоху были заложены основы государственной системы последующих крупных держав Месопотамии — Шумеро-Аккадского царства, Вавилонии и Ассирии. В XXII веке до н. э. поселения Аккада были внезапно покинуты. До сих пор ученые не были уверены, почему это произошло.

Предыдущие исследования показали, что одна из вероятных причин гибели Аккада — резкая засуха и последовавшие гражданские беспорядки.


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Исследователи из Университета Хоккайдо, Университета Кюсю, Университета Киля и Института изучения коралловых рифов KIKAI отобрали образцы ископаемых кораллов из Оманского залива, которым не менее 4100 лет. Они подвергли их радиоуглеродному датированию и геохимическому анализу, а затем сравнили с другими образцами кораллов. Полученные данные подтвердили, что на время распада империи в регионе случались продолжительные засухи. Они были внезапными и интенсивными.

Такие засухи могли быть вызваны шамалями — сильными северо-западными ветрами, которые дуют над территорией Ирака и государств Персидского залива. Пыльные бури и нехватка осадков вызвали кризис в сельском хозяйстве, что привело к голоду и социальной нестабильности, а вскоре — и к распаду империи.

«Хотя официальной причиной распада Аккадской империи считается вторжение в Месопотамию других групп населения, наши окаменелости стали своеобразными окнами во времени, которые показали, что упадку империи значительно способствовало изменение климата», — сказал исследователь Цуёси Ватанабэ из Университета Хоккайдо.

Анна Лысенко

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