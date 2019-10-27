14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, почему погибла Аккадская империя
Они смогли воссоздать историю климатических изменений в регионе.
Причиной гибели Аккада, крупнейшего государства XXIV — XXII веков до нашей эры, могли быть аномальные климатические условия.
К такому выводу пришли японские и немецкие исследователи по результатам палеоклиматических реконструкций, сообщает EurekAlert.
Аккад был первой объединенной империей в Месопотамии. Государство процветало благодаря развитию ирригации — искусственного орошения безводных земель. Именно в аккадскую эпоху были заложены основы государственной системы последующих крупных держав Месопотамии —
Предыдущие исследования показали, что одна из вероятных причин гибели Аккада — резкая засуха и последовавшие гражданские беспорядки.
Исследователи из Университета Хоккайдо, Университета Кюсю, Университета Киля и Института изучения коралловых рифов KIKAI отобрали образцы ископаемых кораллов из Оманского залива, которым не менее 4100 лет. Они подвергли их радиоуглеродному датированию и геохимическому анализу, а затем сравнили с другими образцами кораллов. Полученные данные подтвердили, что на время распада империи в регионе случались продолжительные засухи. Они были внезапными и интенсивными.
«Хотя официальной причиной распада Аккадской империи считается вторжение в Месопотамию других групп населения, наши окаменелости стали своеобразными окнами во времени, которые показали, что упадку империи значительно способствовало изменение климата», — сказал исследователь Цуёси Ватанабэ из Университета Хоккайдо.
Анна Лысенко