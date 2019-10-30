10:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 портативных гаджетов для повседневной жизни
Эти устройства просто созданы для того, чтобы максимально упростить вам жизнь.
Стильные беспроводные наушники сразу привлекают к себе внимание. Благодаря компактному размеру и небольшому весу они комфортны в использовании и практически незаметны для окружающих. Кроме того, они просто идеально подходят для занятий спортом, в том числе и плаванием — наушники водостойкие. Но самое главное — качество звука на высоте.
Что пишут в отзывах: Очень крутые наушники. Звук хороший, глубокий. Пришли быстро. Красивые, плотно сидят в ушах. Я очень довольна.
Ведете здоровый образ жизни, но при этом до сих пор обходитесь без такого приспособления? Это легко исправить! Тем более, что стоят «умные» часы совсем недорого. Помимо времени, они показывают количество пройденных шагов и сожженных калорий, пульс и кровяное давление, а также мониторят сон и оценивают его качество. Часы станут вашим будильником, помогут вам найти смартфон и даже покажут прогноз погоды. Пожалуй, единственный их минус в том, что они боятся воды — в бассейн их надеть не получится.
Что пишут в отзывах: Хороший продукт. Все функции работают, протестировано. Используются интенсивно. Спасибо продавцу.
Истинные меломаны наверняка оценят качественную колонку, которая позволяет вовсю наслаждаться любимой музыкой на протяжении десяти часов без подзарядки. Кстати, заряжается она довольно быстро — всего за четыре часа. А еще колонка водостойкая, поэтому можно не бояться за ее сохранность при случайном попадании влаги. Идеально для домашних вечеринок или выездов на природу!
Что пишут в отзывах: Товар полностью соответствует описанию! Быстрая доставка и качество порадовали.
Если вам периодически приходится пользоваться фонариком, присмотритесь к этому прибору. Яркость и мощность сочетаются в нем с компактностью и легкостью конструкции. При этом цена за такой качественный товар просто смешная.
Что пишут в отзывах: Отличный фонарь, доставили курьером до дома, есть два режима работы — фонарь и стробоскоп, есть изменение дальности фокусировки, ну и работа либо от батареек, либо от аккумулятора, для которого есть зарядник. Есть небольшие потертости линзы, но они не мешают.
Главное преимущество
Что пишут в отзывах: Внешний вид лучше, чем на фото, и в комплекте имеется запасная спираль к зажигалке, что тоже приятно. Продавца рекомендую!
Если вы не фанат популярных сейчас
Что пишут в отзывах: Очень крутая камера, супер запись, ADAS работает после обновления. Быстрая доставка. Рекомендуем покупать.
Если вы хотите сэкономить время в аэропорту и поскорее попасть в самолет, стоит заранее взвесить свой багаж. Этот прибор крайне прост в использовании, единственная дополнительная функция — измерение температуры.
Что пишут в отзывах: Очень полезная вещь для путешествий, занимает мало места, показывает не только вес в кг и фунтах, но и температуру воздуха в градусах Цельсия и Фаренгейта. Весы просты в использовании, есть инструкция на английском.
Купить ее стоит хотя бы потому, что продавец очень щедрый. Не везде увидишь электронную книгу, в комплекте к которой идут две защитные пленки и чехол, а на цену это практически не влияет! Что касается самой книги, в ней есть возможность подключения к
Что пишут в отзывах: Книга хорошая, подсветка работает, включается и выключается быстро. Все настройки понятные, на касание реагирует очень быстро.
В поездках мы часто забываем обо всем на свете, в том числе и о здоровье. Но с этим гаджетом ваша жизнь станет намного проще — вам больше не придется возить с собой кучу упаковок с таблетками и запоминать, когда их нужно выпить. Все ваши лекарства будут храниться в одной емкости, которая сама напомнит вам о том, что пора их принимать.
Что пишут в отзывах: Таблетница соответствует фото и описанию, пришла в пластике на картонной подложке, где напечатана инструкция по установке времени и таймера. Довольно вместительная — внутри 4 отделения. Батарейка уже вставлена в таблетницу, нужно выдернуть ярлычок пластиковый, чтобы она заработала.
С этим устройством вы забудете о проблеме разряжающегося в неподходящий момент телефона. Емкость аккумулятора зарядного устройства 10000 mAh — этого хватит на 3−4 зарядки смартфона. В комплекте есть
Что пишут в отзывах: Я думаю, это моя самая лучшая и быстрая покупка. В Москву пришла через 2 дня после заказа и не просто пришла, а приехала курьером прямо домой! Сам блок был заряжен на 62%, он быстро заряжает мой телефон и планшет. Много разъемов под различные типы зарядки, приятный на ощупь, стильный и красивый.