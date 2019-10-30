16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Две сестры создают жуткие образы с помощью макияжа
Удивительный талант.
18-летняя Эбби и 16-летняя Шарлотта Робертс из британского города Лидс уже успели прославится в соцсетях благодаря своему мастерству макияжа.
Эбби впервые заинтересовалась косметикой в 11 лет, но серьезно заниматься
Сейчас они обе ведут страницы в Instagram. На Эбби подписаны более миллиона человек, а на ее младшую сестру более 120 тысяч.
Обе девушки предпочитают создавать фантастические, сюрреалистические и жуткие образы, которые наилучшим образом демонстрируют их мастерство.
Екатерина Гура