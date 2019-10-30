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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Две сестры создают жуткие образы с помощью макияжа

Удивительный талант.

18-летняя Эбби и 16-летняя Шарлотта Робертс из британского города Лидс уже успели прославится в соцсетях благодаря своему мастерству макияжа.

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Эбби впервые заинтересовалась косметикой в 11 лет, но серьезно заниматься арт-макияжем начала два года назад. Глядя на старшую сестру и ее безумные перевоплощения, Шарлотта тоже увлеклась визажем и гримом.

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Сейчас они обе ведут страницы в Instagram. На Эбби подписаны более миллиона человек, а на ее младшую сестру более 120 тысяч.

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Обе девушки предпочитают создавать фантастические, сюрреалистические и жуткие образы, которые наилучшим образом демонстрируют их мастерство.

Екатерина Гура

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