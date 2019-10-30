18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Париже показали наряды, сделанные из шоколада (видео)
Съедобная мода.
В конце октября в Париже проходит ежегодная ярмарка шоколада Salon du Chocolat. Наряду с
Модели демонстрируют наряды частично или полностью сделанные из шоколада разных сортов и цветов. Все платья и аксессуары — результат коллаборации модельеров и известных шоколатье.
Отметим, что Salon du Chocolat впервые прошел во Франции в 1994 году. С тех пор он ежегодно проводится в таких крупных городах, как
Екатерина Гура