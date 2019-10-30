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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Париже показали наряды, сделанные из шоколада (видео)

Съедобная мода.

В конце октября в Париже проходит ежегодная ярмарка шоколада Salon du Chocolat. Наряду с мастер-классами, выставками и дегустациями в дни ярмарки проводится и масштабный показ мод.

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Модели демонстрируют наряды частично или полностью сделанные из шоколада разных сортов и цветов. Все платья и аксессуары — результат коллаборации модельеров и известных шоколатье.

Отметим, что Salon du Chocolat впервые прошел во Франции в 1994 году. С тех пор он ежегодно проводится в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Токио, Пекин и Москва.

Екатерина Гура

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