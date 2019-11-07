13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотопроект: как изменилась Европа со времен Второй мировой войны
Некоторые места сейчас можно узнать с трудом.
Исследователи из университета Оснабрюка в Германии создали проект под названием re.photos. Это подборка фото «до» и «после», сделанных с временным различием в несколько десятков лет.
Одной из серий проекта стали снимки городов Европы. Первые фото сделаны в различных местах во время или сразу после Второй мировой войны, а последние — там же, только в современности.
По этим фото можно проследить, как война изменила внешний облик городов, ландшафтов и памятников и как люди восстановили эти места.
Екатерина Гура