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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотопроект: как изменилась Европа со времен Второй мировой войны

Некоторые места сейчас можно узнать с трудом.

Исследователи из университета Оснабрюка в Германии создали проект под названием re.photos. Это подборка фото «до» и «после», сделанных с временным различием в несколько десятков лет.

Одной из серий проекта стали снимки городов Европы. Первые фото сделаны в различных местах во время или сразу после Второй мировой войны, а последние — там же, только в современности.

По этим фото можно проследить, как война изменила внешний облик городов, ландшафтов и памятников и как люди восстановили эти места.

Петергоф
Фашисты маршируют по проспекту Фош, Париж
Пленные немецкие солдаты на пляже Джуно-Бич, Нормандия
Площадь Согласия (Освобождение Парижа)
Шербур-Октевиль
Ратуша немецкого города Ахен
Немецкие пленные во французской коммуне Берньер-Сюр-Мер
Нотр-Дам-де-Пари
Алкмар, Нидерланды
Улица Сен-Пласид, Париж
Разрушенная дамба Мёнезе, на западе Германии
Рэнтфортер Штрассе, Гладбек

Екатерина Гура

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