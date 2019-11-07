20:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китаец придумал несколько лайфхаков, которые помогут успокоить ребенка
Немного смекалки, и все счастливы.
В китайской соцсети Weibo стал вирусным ролик одного предприимчивого молодого отца. На видео показаны несколько необычных лайфхаков, которые должны помочь мужчинам, оставшимся наедине с маленькими детьми.
К примеру, ребенка можно укачивать ногами с помощью самодельных качелей или положить на малыша искусственную руку для иллюзии присутствия мамы или папы.
Но самым гениальным способом успокоить ребенка оказался хитрый трюк с переодеванием. Мужчина просто надел пижаму супруги и бумажную маску с ее фотографией. В итоге малыш уснул рядом с «мамой», а его отец продолжил проходить игры на телефоне.
Екатерина Гура