19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отец снимал дочь каждую неделю на протяжении 20 лет (видео)
Весь период взросления уместился в пятиминутный ролик.
Голландский художник и режиссер Франс Хофмеестер начал снимать свою дочь Лотте, как только она появилась на свет. Изменения в ее внешности и поведении были такими быстрыми, что мужчина не хотел упускать эти трогательные моменты.
Он делал короткие ролики с Лотте на фоне покрывала каждую неделю на протяжении многих лет.
В ее 20-й день рождения Хофмеестер собрал записи в один пятиминутный ролик. Кстати, точно такой же
Екатерина Гура