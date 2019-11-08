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19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отец снимал дочь каждую неделю на протяжении 20 лет (видео)

Весь период взросления уместился в пятиминутный ролик.

Голландский художник и режиссер Франс Хофмеестер начал снимать свою дочь Лотте, как только она появилась на свет. Изменения в ее внешности и поведении были такими быстрыми, что мужчина не хотел упускать эти трогательные моменты.

Он делал короткие ролики с Лотте на фоне покрывала каждую неделю на протяжении многих лет.

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В ее 20-й день рождения Хофмеестер собрал записи в один пятиминутный ролик. Кстати, точно такой же мини-фильм о взрослении Франс снял и для своего 16-летнего сына Винса.

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Екатерина Гура

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