11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке уже установили рождественскую елку
Готовиться к новогодним праздникам на Западе начинают рано.
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Готовиться к новогодним праздникам на Западе начинают рано.
Главную рождественскую елку
Ель высотой 23,5 метра и весом 12 тонн выросла во Флориде во дворе у местной жительницы Кэрол Шульц. Женщина посадила саженец в 1959 году.
Сейчас дерево уже установлено. Его украсят 50 тысячами огоньков и звездой Сваровски в качестве верхушки. Церемония зажигания запланирована на 4 декабря.
Анна Лысенко