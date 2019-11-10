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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке уже установили рождественскую елку

Готовиться к новогодним праздникам на Западе начинают рано.

Главную рождественскую елку Нью-Йорка уже срубили и доставили к Рокфеллеровскому центру, сообщают американские СМИ.

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Ель высотой 23,5 метра и весом 12 тонн выросла во Флориде во дворе у местной жительницы Кэрол Шульц. Женщина посадила саженец в 1959 году.

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Сейчас дерево уже установлено. Его украсят 50 тысячами огоньков и звездой Сваровски в качестве верхушки. Церемония зажигания запланирована на 4 декабря.

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Анна Лысенко

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