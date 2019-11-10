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16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Атомарную структуру металла показали в 4D

Чтобы изучить материал на атомарном уровне, ученые используют разные виды электронной спектроскопии. К сожалению, электронные лучи устройств могут разрушать мягкие материалы.

Источник: Colin Ophus/Berkeley Lab

Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли показали, как метод под названием 4D-STEM (четырехмерная сканирующая просвечивающая электронная микроскопия) может работать с мягкими материалами, не повреждая их.

Изображения, полученные в результате исследований, напоминают психоделическое искусство, пишет Science Alert. Материал под мироскопом — металлическое стекло. Оно принадлежит к классу металлических твердых тел с аморфной структурой.

Результаты команды опубликованы в Nature Communications и Nature Materials.

Анна Лысенко

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