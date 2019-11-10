Атомарную структуру металла показали в 4D

Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли показали, как метод под названием 4D-STEM (четырехмерная сканирующая просвечивающая электронная микроскопия) может работать с мягкими материалами, не повреждая их.
Изображения, полученные в результате исследований, напоминают психоделическое искусство, пишет Science Alert. Материал под мироскопом — металлическое стекло. Оно принадлежит к классу металлических твердых тел с аморфной структурой.
Результаты команды опубликованы в Nature Communications и Nature Materials.