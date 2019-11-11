Британец завел пятиметрового питона у себя дома

31-летний Маркус Хобб из городка Тьюксбери в графстве Глостершир прославился в местных СМИ благодаря своему необычному домашнему питомцу. В трехкомнатном доме Маркус держит гигантского бирманского питона, который уже вырос до 5,7 метров, но все еще продолжает расти.
Змею по имени Хекси Маркус купил в зоомагазине несколько лет назад. Он знал, что она будет немаленькой, но не ожидал, что настолько.
Хекси живет в отдельном боксе со специальным светом и обогревателем, который поддерживает внутри постоянную температуру. Помимо питона, у Маркуса также есть змея поменьше и собака породы хаски.
Супруга Хоббса знала о его большой любви к змеям, а потому ей просто пришлось смириться с этим. Мужчина уверен, что питон привык к людям и не голоден, а потому он не опасен. Но с таким весом он за считанные минуты может обвить и задушить даже взрослого человека, потому Хекси всегда надежно закрыта на несколько замков и живет в отдельной комнате.
Большой экзотический питомец обходится Маркусу недешево, только на содержание и ветуслуги он ежемесячно тратит около 300 долларов. Кроме того, прокормить такую змейку оказалось очень непростой задачей.