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19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец завел пятиметрового питона у себя дома

Теперь он не знает, как его прокормить.

31-летний Маркус Хобб из городка Тьюксбери в графстве Глостершир прославился в местных СМИ благодаря своему необычному домашнему питомцу. В трехкомнатном доме Маркус держит гигантского бирманского питона, который уже вырос до 5,7 метров, но все еще продолжает расти.

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Змею по имени Хекси Маркус купил в зоомагазине несколько лет назад. Он знал, что она будет немаленькой, но не ожидал, что настолько.

Хекси живет в отдельном боксе со специальным светом и обогревателем, который поддерживает внутри постоянную температуру. Помимо питона, у Маркуса также есть змея поменьше и собака породы хаски.

Супруга Хоббса знала о его большой любви к змеям, а потому ей просто пришлось смириться с этим. Мужчина уверен, что питон привык к людям и не голоден, а потому он не опасен. Но с таким весом он за считанные минуты может обвить и задушить даже взрослого человека, потому Хекси всегда надежно закрыта на несколько замков и живет в отдельной комнате.

Большой экзотический питомец обходится Маркусу недешево, только на содержание и ветуслуги он ежемесячно тратит около 300 долларов. Кроме того, прокормить такую змейку оказалось очень непростой задачей.

Екатерина Гура

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