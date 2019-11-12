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12:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аэропорт Сан-Франциско взял на работу свинью (видео)

Она действует не хуже валерьянки.

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Свинья по кличке Лилу — полноценный сотрудник Международного аэропорта Сан-Франциско. Животное в кепке пилота и с красным лаком на копытах помогает пассажирам снимать стресс перед полетом.

Животные-терапевты — набирающая обороты практика во многих странах мира, но обычно для работы с людьми тренируют собак или кошек. Лилу — первая свинья на такой должности в аэропорту.

Перед полетом пассажиры могут поиграть со свинкой, погладить ее или даже угостить. Она знает несколько трюков, например, подает по команде ногу, а хвостом виляет, будто жизнерадостный щенок.

Лилу живет в обычной квартире со своей хозяйкой Татьяной Даниловой. В аэропорт они приходят как волонтеры.

Анна Лысенко

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