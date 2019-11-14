18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка похудела на 63 килограмма и лишилась друзей
Зависть творит с людьми странные вещи.
Николь Каперилла из Коннектикута с раннего детства страдала от лишнего веса, а потому в школе ее частенько дразнили. Повзрослев, девушка села на диету и смогла немного похудеть, но во время первой беременности снова пополнела, пишет The Sun.
После рождения еще двоих детей о стройной фигуре Николь забыла. Времени на себя у нее катастрофически не хватало, а работа по ночам не способствовала правильному питанию.
В 2017 году девушка весила уже 120 килограммов, и ее здоровье начало резко ухудшаться. Со всей решимостью Николь отправилась на операцию по уменьшению желудка, а через две недели после этого она уже питалась по специальной диете и шесть раз в неделю посещала тренажерный зал.
Супруг Николь Чарли
За два года девушка похудела на 63 килограмма и сделала операцию по удалению лишней кожи. За это время она настолько полюбила спорт, что прошла специальные курсы и стала персональным тренером.
Николь также ведет
Каперилла призналась, что ей понадобилось много времени, чтобы осознать — друзья ей просто завидовали. Однако сейчас в жизни девушки появились другие люди, готовые поддержать ее в любой ситуации.
Екатерина Гура