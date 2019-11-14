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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка похудела на 63 килограмма и лишилась друзей

Зависть творит с людьми странные вещи.

Николь Каперилла из Коннектикута с раннего детства страдала от лишнего веса, а потому в школе ее частенько дразнили. Повзрослев, девушка села на диету и смогла немного похудеть, но во время первой беременности снова пополнела, пишет The Sun.

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После рождения еще двоих детей о стройной фигуре Николь забыла. Времени на себя у нее катастрофически не хватало, а работа по ночам не способствовала правильному питанию.

В 2017 году девушка весила уже 120 килограммов, и ее здоровье начало резко ухудшаться. Со всей решимостью Николь отправилась на операцию по уменьшению желудка, а через две недели после этого она уже питалась по специальной диете и шесть раз в неделю посещала тренажерный зал.

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Супруг Николь Чарли из-зо всех сил поддерживал любимую и начал заниматься спортом вместе с ней.

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За два года девушка похудела на 63 килограмма и сделала операцию по удалению лишней кожи. За это время она настолько полюбила спорт, что прошла специальные курсы и стала персональным тренером.

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Николь также ведет Instagram-блог, в котором рассказывает о своих достижениях и делится полезными советами. Единственное, что огорчает американку, это отношение некогда близких людей. По словам Николь, вместе с килограммами она потеряла и друзей. Как только девушка начала худеть, друзья в открытую начали над ней смеяться и всячески ее демотивировать.

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Каперилла призналась, что ей понадобилось много времени, чтобы осознать — друзья ей просто завидовали. Однако сейчас в жизни девушки появились другие люди, готовые поддержать ее в любой ситуации.

Екатерина Гура

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