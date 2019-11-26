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08:59 (мск)

Gloria Jeans дарит шанс выиграть путешествие мечты или миллион рублей

Всероссийский розыгрыш «Марафон на миллион» от известного бренда одежды Gloria Jeans набирает обороты.

Все покупатели до 1 декабря смогут участвовать в розыгрыше 1 миллиона рублей, ежедневного розыгрыша путешествия стоимостью 200 тыс. рублей и еще 2000 призов.

Уже разыграно семь смартфонов 11-го поколения и два путешествия мечты для всей семьи.

Смартфоны уехали:

  1. Леонтьевой Татьяне в деревню Емелькино (Республика Татарстан)
  2. Ян Инне в Алексин (Тульская область)
  3. Иванову Владимиру в Прохладный (Кабардино-Балкарская республика)
  4. Петрухиной Елене в Волгодонск (Ростовская область)
  5. Бисаевой Мадине в Грозный (Чеченская республика)
  6. Ханбиковой Светлане в Мурманск (Мурманская область)
  7. Барабаш Анне в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ),

Обладателями путешествий стали:

  1. Людмила Ноженко из поселка Синегорье (Магаданская область),
  2. Минязетдинова Эльвира из Екатеринбурга (Свердловская область)

Имена всех победителей каждый день появляются на сайте https://1mln.gloria-jeans.ru/.

Торопись принять участие в ежедневном всероссийском розыгрыше и стать одним из обладателей четырех путешествий мечты и еще множества подарков. Не забывайте, что главный приз — 1 миллион рублей, который будет разыгран уже совсем скоро. В акции участвуют все покупатели, которые совершили покупку с чеком от 1000 рублей в период с 14 ноября по 1 декабря и зарегистрировали чек на сайте 1mln.gloria-jeans.ru. Имя миллионера мы узнаем уже в середине декабря.

Помните, что каждая 1000 рублей в чеке — шанс выиграть 1 миллион рублей и еще множество подарков.

Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.

Полные условия акции, количество, сроки и порядок получения призов, а также имена текущих победителей доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.

Совершайте покупки и регистрируйте чеки на сайте, подписывайтесь на Instagram бренда и группу в соцсети «ВКонтакте», чтобы следить за ходом конкурса.

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