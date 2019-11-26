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Gloria Jeans дарит шанс выиграть путешествие мечты или миллион рублей
Всероссийский розыгрыш «Марафон на миллион» от известного бренда одежды Gloria Jeans набирает обороты.
Все покупатели до 1 декабря смогут участвовать в розыгрыше 1 миллиона рублей, ежедневного розыгрыша путешествия стоимостью 200 тыс. рублей и еще 2000 призов.
Смартфоны уехали:
Обладателями путешествий стали:
Имена всех победителей каждый день появляются на сайте https://1mln.gloria-jeans.ru/.
Торопись принять участие в ежедневном всероссийском розыгрыше и стать одним из обладателей четырех путешествий мечты и еще множества подарков. Не забывайте, что главный приз — 1 миллион рублей, который будет разыгран уже совсем скоро. В акции участвуют все покупатели, которые совершили покупку с чеком от 1000 рублей в период с 14 ноября по 1 декабря и зарегистрировали чек на сайте 1mln.gloria-jeans.ru. Имя миллионера мы узнаем уже в середине декабря.
Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.
Полные условия акции, количество, сроки и порядок получения призов, а также имена текущих победителей доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.