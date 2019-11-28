10:14 (мск)
Розыгрыш «Марафон на миллион» от Gloria Jeans вышел на финишную прямую
В самом разгаре розыгрыш, который проводит один из самых крупных ритейлеров России, Gloria Jeans.
Первым победителем стала Леонтьева Татьяна из деревни Емелькино (Республика Татарстан), которая выиграла смартфон 11 поколения. Вот что Татьяна думает о своем успехе:
Я верила в удачу, когда регистрировала чек. Моя дочь сказала: «Мама, вот бы ты выиграла телефон!». А я говорю: «Почему телефон, а не миллион?» Я очень рада и, конечно же, подарю телефон дочери, она очень хотела его на Новый год.
Успейте принять участие в розыгрыше «Марафон на миллион». Проверить свою удачу может каждый покупатель Gloria Jeans, совершив покупку до 1 декабря 2019 года. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрировать чек на сайте 1mln.gloria-jeans.ru. Каждая 1 000 рублей в чеке — шанс выиграть главный приз — 1 миллион рублей. Чем больше шансов, тем ближе удача. Помимо главного приза, победители марафона могут получат возможность выиграть смартфон 11 поколения, путешествие мечты и огромного количество других подарков. Не упустите свой шанс!
На этой неделе в честь Черной пятницы скидки в магазинах Gloria Jeans будут до 90%, и есть все шансы побороться за главный приз — 1 миллион рублей, розыгрыш которого состоится в середине декабря.
Магазины Gloria Jeans — это отличная возможность обновить свой гардероб новой парой джинсов или свитером, а также подобрать платье для новогодней вечеринки.
Полные условия акции, количество, сроки и порядок получения призов, а также имена текущих победителей доступны на сайте 1mln.gloria-jeans.ru.