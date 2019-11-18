20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мордовии памятник погибшим воинам отремонтировали сайдингом
В соцсетях такое решение местных властей вызвало негодование.
Под Саранском в деревне Спасские Мурзы отремонтировали памятник павшим в Великой Отечественной войне героям, который был поставлен еще в 1975 году. Правда, в ходе ремонта монумент получил абсолютно новый вид — его заделали сайдингом.
Глава администрации
По словам чиновника, решение обновить памятник с помощью сайдинга было принято совместно с местными депутатами и жителями. На материал и работы было потрачено 58 тысяч рублей, а стройматериалы были взяты в долг.
Как уточнил Локотков, на полную реставрацию памятника требуется около 200 тысяч рублей, которых у местной администрации просто нет.
Екатерина Гура