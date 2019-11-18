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20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мордовии памятник погибшим воинам отремонтировали сайдингом

В соцсетях такое решение местных властей вызвало негодование.

Под Саранском в деревне Спасские Мурзы отремонтировали памятник павшим в Великой Отечественной войне героям, который был поставлен еще в 1975 году. Правда, в ходе ремонта монумент получил абсолютно новый вид — его заделали сайдингом.

Глава администрации Луньгинско-Майданского сельского поселения Евгений Локотков объяснил журналистам, что ежегодно собственноручно ремонтирует памятник, но в этом году было принято решение сделать «все по-новому».

По словам чиновника, решение обновить памятник с помощью сайдинга было принято совместно с местными депутатами и жителями. На материал и работы было потрачено 58 тысяч рублей, а стройматериалы были взяты в долг.

Как уточнил Локотков, на полную реставрацию памятника требуется около 200 тысяч рублей, которых у местной администрации просто нет.

Екатерина Гура

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