17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уже пересекший Атлантику самолет вернули обратно из-за лошадей
И действующего вулкана.
Пассажиры рейса KL685 из Нидерландов в Мексику пересекли Атлантический океан дважды. Когда их самолет уже летел над Канадой, пилоты получили предупреждение об извержении вулкана Попокатепетль недалеко от Мехико и вынуждены были вернуться в Амстердам.
Как сообщает Independent, Boeing 747 не смог приземлиться в другом североамериканском аэропорту
В итоге пассажиры оказались в том же аэропорту Схипхол, из которого вылетали, проведя в воздухе дополнительные 11 часов. Авиакомпания предоставила им билеты на альтернативный рейс в Мексику.
Анна Лысенко