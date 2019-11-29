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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уже пересекший Атлантику самолет вернули обратно из-за лошадей

И действующего вулкана.

Пассажиры рейса KL685 из Нидерландов в Мексику пересекли Атлантический океан дважды. Когда их самолет уже летел над Канадой, пилоты получили предупреждение об извержении вулкана Попокатепетль недалеко от Мехико и вынуждены были вернуться в Амстердам.

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Попокатепетль

Как сообщает Independent, Boeing 747 не смог приземлиться в другом североамериканском аэропорту из-за визовых ограничений пассажиров, а также из-за того, что на борту находилась большая партия лошадей. Их имели право доставить только в определенный аэропорт.

В итоге пассажиры оказались в том же аэропорту Схипхол, из которого вылетали, проведя в воздухе дополнительные 11 часов. Авиакомпания предоставила им билеты на альтернативный рейс в Мексику.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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