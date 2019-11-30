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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как узнать биологический возраст собаки

Существует распространенная теория, что один год жизни собаки примерно отвечает семи человеческим годам. В новом исследовании группа ученых опровергает это утверждение, показывая, что ритм взросления и старения собак неравномерный.

Источник: AP 2019
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Если один год жизни собаки примерно отвечает семи годам жизни человека, то 10-летний пес состарится примерно так же, как и 70-летний человек, говорит распространенная теория. Но это правило работает не всегда.

Например, если собака прожила 20 лет, то, по человеческим меркам, она достигла 140-летнего возраста. И наоборот, собаки достигают половой зрелости в возрасте от 6 месяцев до 1 года. В мире людей это отвечало бы дошкольному возрасту.

Еще один пример связан с продолжительностью жизни: как известно, собаки мелких пород стареют медленнее, чем крупных. Очевидно, что биологический возраст собак определить не так уж просто.

Авторы нового исследования заявляют, что наиболее точный способ определения возраста животных — эпигенетические часы. Это совокупность определенных меток ДНК, позволяющая определить биологический возраст ткани, клетки или органа.

Ученые сравнили уровни метилирования у лабрадоров и людей и вывели формулу для сопоставления возраста собаки и человека:

Возраст человека = 16 x ln (хронологический возраст собаки) + 31

ln в формуле — это натуральный логарифм. Например, если собаке 9 лет, то ее «человеческий» возраст составит примерно 66 лет:

16 x ln (9) + 31 = 66,2

Первый год жизни собаки отвечает 31 году человеческой жизни, говорят ученые, а затем старение замедляется. Большую часть жизни собак следует воспринимать как «затяжной средний возраст», говорят исследователи.

Анна Лысенко

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