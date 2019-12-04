14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Албании взрывом снесли угрожающее прохожим здание (видео)
Власти планируют демонтировать еще несколько аварийных домов.
В албанском городе Дуррес демонтировали здание, которое могло обрушиться в любой момент. 6-этажный дом был сильно поврежден во время последнего землетрясения больше недели назад.
Сносом занимались военные, которые разместили под зданием взрывчатку с дистанционным управлением. Власти планируют демонтировать еще 5 аварийных домов в других городах страны.
Землетрясение 26 ноября магнитудой 6,4 балла унесло жизни 51 человека и разрушило 5,5 тысяч единиц жилья, 28 школ и 146 предприятий. В правительстве пообещали, что будет построено 10 тысяч квартир для оставшихся без жилья.
Анна Лысенко