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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Албании взрывом снесли угрожающее прохожим здание (видео)

Власти планируют демонтировать еще несколько аварийных домов.

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В албанском городе Дуррес демонтировали здание, которое могло обрушиться в любой момент. 6-этажный дом был сильно поврежден во время последнего землетрясения больше недели назад.

Сносом занимались военные, которые разместили под зданием взрывчатку с дистанционным управлением. Власти планируют демонтировать еще 5 аварийных домов в других городах страны.

Землетрясение 26 ноября магнитудой 6,4 балла унесло жизни 51 человека и разрушило 5,5 тысяч единиц жилья, 28 школ и 146 предприятий. В правительстве пообещали, что будет построено 10 тысяч квартир для оставшихся без жилья.

Анна Лысенко

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