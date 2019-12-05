15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Играющие тигрята попали на камеру в Приморском крае
Скрытая камера в национальном парке «Земля леопарда» сняла трех играющих амурских тигрят. Малыши весело кувыркались и учились охотиться.
Уникальные кадры были записаны в Приморском крае еще в начале ноября, но обнаружены сотрудниками парка только сейчас. Животным на тот момент исполнилось 4 месяца, определили специалисты. Этот возраст у тигрят самый игривый.
Мама маленьких хищников во время съемки была на охоте. Вся семья воссоединилась немного позже.
В начале 2000-х годов амурский тигр в Сибири оказался на грани исчезновения. Сейчас, благодаря интенсивным усилиям по сохранению подвида, популяция животных стабильна. Ее размер составляет около 500 особей.
Анна Лысенко