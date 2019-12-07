14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: люди стареют в три этапа
Исследователи получили доказательства того, что старение — это не один длительный непрерывный процесс.
Биологическое старение человека можно поделить примерно на три этапа, установили ученые по результатам анализа крови больше 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет.
Они детально исследовали протеом плазмы — совокупность экспрессированных белков в жидкой части крови — и выявили волнообразные изменения в течение жизни. Всего ученые изучили около 3 тысяч различных белков. Оказалось, что 1379 из них меняются с возрастом, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.
Почему «переключение передач» в процессе старения происходит именно в это время, пока неясно. Но, отслеживая эти белки, врачи смогут предупреждать пациентов, если тот или иной орган, например, сердце или печень, стареет быстрее, утверждают ученые.
Мы давно знаем, что измерение определенных белков в крови может дать информацию о состоянии здоровья человека — например, липопротеины говорят о здоровье
сердечно-сосудистойсистемы. Но до сих пор мы не подозревали, что так много разных белков (примерно треть из изученных нами) заметно меняется с возрастом.
Исследование также подтвердило, что мужчины и женщины стареют
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Анна Лысенко