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14:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: люди стареют в три этапа

Исследователи получили доказательства того, что старение — это не один длительный непрерывный процесс.

Источник: Reuters
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Биологическое старение человека можно поделить примерно на три этапа, установили ученые по результатам анализа крови больше 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет.

Они детально исследовали протеом плазмы — совокупность экспрессированных белков в жидкой части крови — и выявили волнообразные изменения в течение жизни. Всего ученые изучили около 3 тысяч различных белков. Оказалось, что 1379 из них меняются с возрастом, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.

Крупнейшие сдвиги в белках происходили в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Почему «переключение передач» в процессе старения происходит именно в это время, пока неясно. Но, отслеживая эти белки, врачи смогут предупреждать пациентов, если тот или иной орган, например, сердце или печень, стареет быстрее, утверждают ученые.

Мы давно знаем, что измерение определенных белков в крови может дать информацию о состоянии здоровья человека — например, липопротеины говорят о здоровье сердечно-сосудистой системы. Но до сих пор мы не подозревали, что так много разных белков (примерно треть из изученных нами) заметно меняется с возрастом.
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Исследование также подтвердило, что мужчины и женщины стареют по-разному.

Интересно, что когда система ошибалась, называя слишком молодой возраст, человек обычно оказывался обладателем завидного для своих лет здоровья.

Результаты исследования помогут лучше бороться с возрастными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера или сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, у ученых появился новый способ достоверного определения возраста человека на основе крови.

Анна Лысенко

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