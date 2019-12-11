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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Определены самые востребованные творческие профессии будущего

В нашу эпоху любой креативный человек может стать популярным и зарабатывать на своем творчестве.

Источник: Caspar Camille Rubin/CC0

Платформа монетизации авторского контента Boosty.to и компания Research.me провели совместное исследование и узнали, какие творческие профессии сегодня наиболее перспективны и какой авторский контент востребован пользователями.

Выяснилось, что больше всего в Рунете иллюстраторов. Музыканты и видеоблогеры разделили вторую позицию.
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Из всего многообразия контента пользователей особенно привлекают видеоблоги — их смотрит более половины аудитории (52%). Также популярны музыка (40%) и авторские тексты (35%). Выбирают блогеров, как правило, по тематикам (56%), либо следят за теми, кто интересен как личность. К рекомендациям платформ (в топе — ВКонтакте, YouTube и Instagram) прислушивается только каждый четвертый (26%).

При этом отмечается, что в ближайшие годы рынок монетизации авторского контента будет расти. 77% авторов пока не зарабатывают на своем творчестве, однако больше половины (53%) планируют начать делать это в будущем.

Более четверти зрителей (27%) потенциально готовы платить за контент. А среди молодой аудитории эта доля еще выше — поддерживать любимых авторов деньгами готова треть пользователей в возрасте до 24 лет. Что касается суммы, то авторы могут рассчитывать в среднем на 300 рублей в месяц от каждого подписчика. Аудитория моложе 35 лет не прочь заплатить и больше.

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