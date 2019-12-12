14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит город гигантских снеговиков в Латвии (фото)
С каждым годом их становится все больше.
С приходом декабря на улицах города Добеле на юге Латвии появляются огромные снеговики. Хотя снега здесь практически не бывает.
Вот уже 10 лет в этом городе проходит фестиваль снеговиков. Он был придуман городским архитектором Янисом Кукшей, который хотел добавить городу сказочной атмосферы.
Местные власти в сотрудничестве с предпринимателями и художниками создают гигантских снеговиков из пенополистирола и воска. Каждый год тематика фестиваля меняется.
В этом году в городе появилось 8 новых скульптур
Екатерина Гура