Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит город гигантских снеговиков в Латвии (фото)

С каждым годом их становится все больше.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

С приходом декабря на улицах города Добеле на юге Латвии появляются огромные снеговики. Хотя снега здесь практически не бывает.

Вот уже 10 лет в этом городе проходит фестиваль снеговиков. Он был придуман городским архитектором Янисом Кукшей, который хотел добавить городу сказочной атмосферы.

Жители каких регионов самые удачливые?

Местные власти в сотрудничестве с предпринимателями и художниками создают гигантских снеговиков из пенополистирола и воска. Каждый год тематика фестиваля меняется.

В этом году в городе появилось 8 новых скульптур снеговиков-музыкантов. Джаз-бенд уютно расположился на набережной реки Берзе недалеко от Добельской музыкальной школы и концертного зала Zinta. Помимо этого, на улицах города можно встретить снеговиков-космонавтов и сказочных персонажей прошлых лет.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Воскресенске слепили XXL-снеговика
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На карте мира появилось новое государство
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Собиратель мусора нашел «отрыжку» кита на 700 тысяч долларов
Начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ Актриса стесняется роли медсестры из передачи «Маски-шоу»
Горячие темы на Авто
Просрочка в магазинах 148
Видели нового премьера? 120
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 106
Зарплата в конверте 94
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Эммануил Виторган путешествует с женой и маленькой дочкой Этель очень повзрослела
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь