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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

На крыше многоэтажки в Китае нашли незаконную виллу

Расследование никто не проводил.

Беспилотник случайно обнаружил на крыше 47-этажного дома в Китае трехэтажную виллу, построенную там незаконно, сообщает Shanghaiist.

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Пентхаус в городском округе Наньчан имеет площадь более 2 тысяч квадратных метров. Он оборудован столовой, кинотеатром и фитнес-центром.

Чиновники выяснили, что вилла существует уже не меньше 3 лет. Но, несмотря на многочисленные заявления жителей многоэтажки, расследование по поводу «домика на крыше» никто не проводил.

Ранее эксперты назвали самый дорогой вид жилья в Москве. Им оказались пентхаусы — частные дома с террасой или выходом на кровлю, которые лишь конструктивно совмещены с жилым комплексом, где они расположены.

Анна Лысенко

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