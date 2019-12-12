На крыше многоэтажки в Китае нашли незаконную виллу

Беспилотник случайно обнаружил на крыше 47-этажного дома в Китае трехэтажную виллу, построенную там незаконно, сообщает Shanghaiist.
Пентхаус в городском округе Наньчан имеет площадь более 2 тысяч квадратных метров. Он оборудован столовой, кинотеатром и фитнес-центром.
Чиновники выяснили, что вилла существует уже не меньше 3 лет. Но, несмотря на многочисленные заявления жителей многоэтажки, расследование по поводу «домика на крыше» никто не проводил.
Ранее эксперты назвали самый дорогой вид жилья в Москве. Им оказались пентхаусы — частные дома с террасой или выходом на кровлю, которые лишь конструктивно совмещены с жилым комплексом, где они расположены.