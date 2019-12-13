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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Схватку орлана и осьминога сняли на видео в Канаде

Канадские фермеры стали свидетелями невероятной сцены возле острова Ванкувер на тихоокеанском побережье Канады.

Белоголовый орлан заметил в воде осьминога и решил им пообедать. Но головоногий моллюск и сам был не прочь съесть птицу. Он оказался достаточно крупным и сильным, чтобы схватить орлана и затащить его в воду.

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Фермеры, которые выращивают поблизости лосось, успели прийти птице на помощь в последний момент.

«Осьминог уплыл целым и невредимым, — подписали авторы видео. — Орлан приходил в себя на ветке минут 10, а затем улетел».

По словам фермеров, это был уникальный опыт в их жизни.

Анна Лысенко

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