12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Схватку орлана и осьминога сняли на видео в Канаде
Канадские фермеры стали свидетелями невероятной сцены возле острова Ванкувер на тихоокеанском побережье Канады.
Белоголовый орлан заметил в воде осьминога и решил им пообедать. Но головоногий моллюск и сам был не прочь съесть птицу. Он оказался достаточно крупным и сильным, чтобы схватить орлана и затащить его в воду.
Фермеры, которые выращивают поблизости лосось, успели прийти птице на помощь в последний момент.
«Осьминог уплыл целым и невредимым, — подписали авторы видео. — Орлан приходил в себя на ветке минут 10, а затем улетел».
По словам фермеров, это был уникальный опыт в их жизни.
Анна Лысенко