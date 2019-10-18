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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайверы нашли осьминогу дом и стали героями Сети (видео)

Кокосовые осьминоги очень требовательны к жилищным условиям.

Несколько дайверов погружались возле острова Лембех в Индонезии. На глубине около 20 метров они заметили маленького кокосового осьминога, который устроил себе дом в пластиковом стаканчике.

Эти осьминоги известны тем, что обустраивают себе жилища в покинутых раковинах или скорлупе кокосовых орехов. Такие «дома» надежно защищают их от хищников, но вот пластиковому стаканчику это вряд ли удастся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Палл Сигурдссон и его друзья потратили почти все свое время под водой на то, чтобы найти новое, более подходящее жилище для малыша. А затем долго и терпеливо убеждали осьминога переселиться в новую «квартиру». Кокосовые осьминоги готовы поселиться далеко не в каждой раковине, так что друзьям пришлось предложить животному несколько вариантов.

«О, это так мило!» — комментируют пользователи соцсетей видео, которое стало вирусным.

Анна Лысенко

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