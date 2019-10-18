10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайверы нашли осьминогу дом и стали героями Сети (видео)
Кокосовые осьминоги очень требовательны к жилищным условиям.
Несколько дайверов погружались возле острова Лембех в Индонезии. На глубине около 20 метров они заметили маленького кокосового осьминога, который устроил себе дом в пластиковом стаканчике.
Эти осьминоги известны тем, что обустраивают себе жилища в покинутых раковинах или скорлупе кокосовых орехов. Такие «дома» надежно защищают их от хищников, но вот пластиковому стаканчику это вряд ли удастся.
Палл Сигурдссон и его друзья потратили почти все свое время под водой на то, чтобы найти новое, более подходящее жилище для малыша. А затем долго и терпеливо убеждали осьминога переселиться в новую «квартиру». Кокосовые осьминоги готовы поселиться далеко не в каждой раковине, так что друзьям пришлось предложить животному несколько вариантов.
«О, это так мило!» — комментируют пользователи соцсетей видео, которое стало вирусным.
Анна Лысенко