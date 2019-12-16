17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Хаббл» сфотографировал небесный «арахис»
Это галактика необычной формы.
Космический телескоп «Хаббл» получил снимки галактики NGC 1175 в галактике Персей, напоминающей по форме неочищенный арахис или большую букву Х.
Как известно, галактики бывают разных форм и размеров: спиральные, спиральные с перемычкой, линзовидные, эллиптические и неправильные (клочковатые).
NGC 1175 — это спиральная галактика с перемычкой, или баром. Перемычка проходит через ядро галактики, и спиральные ветви расходятся от концов этого бара, а не от самого ядра.
Анна Лысенко