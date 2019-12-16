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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал небесный «арахис»

Это галактика необычной формы.

Источник: ESA

Космический телескоп «Хаббл» получил снимки галактики NGC 1175 в галактике Персей, напоминающей по форме неочищенный арахис или большую букву Х.

Как известно, галактики бывают разных форм и размеров: спиральные, спиральные с перемычкой, линзовидные, эллиптические и неправильные (клочковатые).

NGC 1175 — это спиральная галактика с перемычкой, или баром. Перемычка проходит через ядро галактики, и спиральные ветви расходятся от концов этого бара, а не от самого ядра.

Анна Лысенко

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