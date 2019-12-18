12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили «золотые» гробницы в Греции
В последний раз подобное открытие делали около 50 лет назад.
В греческом городе Пилос археологи обнаружили гробницы бронзового века, стены которых были украшены сусальным золотом, а внутри находилось множество золотых изделий и драгоценных камней.
Две могилы, напоминающие по форме пчелиные ульи, были найдены еще в прошлом году, но заявление о находке ученые сделали только сейчас. Более 18 месяцев ушло на раскопки и документирование находок, сообщают исследователи из Университета Цинциннати.
Место раскопок в Пилосе стало широко известно еще 2015 году. Здесь обнаружили так называемую гробницу воина с грифоном, датируемую примерно 1450 годом до нашей эры. Кроме нетронутого скелета взрослого мужчины, здесь были найдены тысячи предметов, включая оружие, драгоценности, доспехи, серебряные и золотые изделия.
Как и в гробнице воина с грифоном, в двух могилах находилось множество артефактов, в том числе украшений. Многие из них рассказывают о жизни на побережье Средиземного моря 3,5 тысячи лет назад. Например, на золотом кольце изображены два быка и ячмень. Это единственное известное изображение зерна в искусстве минойской цивилизации.
На многих находках изображены мифологические существа, например, минойские «гении» — чудовища со звериными мордами и трёхпалыми лапами. Внутренняя часть гробниц была усыпана отслоившимися от стен хлопьями сусального золота. Здесь также найден янтарь из Прибалтики, аметисты из Египта, сердолик и много золотых предметов.
По словам исследователей, гробницы принадлежали семье минойской элиты, которая успела скопить немалые богатства, в том числе, привезенные из далеких стран. Пилос находился на древнем торговом пути из Азии и Греции в Италию.
Анна Лысенко