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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили «золотые» гробницы в Греции

В последний раз подобное открытие делали около 50 лет назад.

Быки и колоски ячменя | Источник: University of Cincinnati

В греческом городе Пилос археологи обнаружили гробницы бронзового века, стены которых были украшены сусальным золотом, а внутри находилось множество золотых изделий и драгоценных камней.

Две могилы, напоминающие по форме пчелиные ульи, были найдены еще в прошлом году, но заявление о находке ученые сделали только сейчас. Более 18 месяцев ушло на раскопки и документирование находок, сообщают исследователи из Университета Цинциннати.

Гробницы находятся рядом со знаменитым дворцом Нестора, упомянутого в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера.
Источник: University of Cincinnati

Место раскопок в Пилосе стало широко известно еще 2015 году. Здесь обнаружили так называемую гробницу воина с грифоном, датируемую примерно 1450 годом до нашей эры. Кроме нетронутого скелета взрослого мужчины, здесь были найдены тысячи предметов, включая оружие, драгоценности, доспехи, серебряные и золотые изделия.

Минойские «гении» | Источник: University of Cincinnati

Как и в гробнице воина с грифоном, в двух могилах находилось множество артефактов, в том числе украшений. Многие из них рассказывают о жизни на побережье Средиземного моря 3,5 тысячи лет назад. Например, на золотом кольце изображены два быка и ячмень. Это единственное известное изображение зерна в искусстве минойской цивилизации.

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На многих находках изображены мифологические существа, например, минойские «гении» — чудовища со звериными мордами и трёхпалыми лапами. Внутренняя часть гробниц была усыпана отслоившимися от стен хлопьями сусального золота. Здесь также найден янтарь из Прибалтики, аметисты из Египта, сердолик и много золотых предметов.

По словам исследователей, гробницы принадлежали семье минойской элиты, которая успела скопить немалые богатства, в том числе, привезенные из далеких стран. Пилос находился на древнем торговом пути из Азии и Греции в Италию.

Анна Лысенко

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