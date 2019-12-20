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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес из приюта заработал $4 тысячи за свои картины

И получил прозвище Рикассо.

Шестилетний стаффордширский терьер по кличке Рико стал настоящей знаменитостью не только в американском штате Вирджиния, но и за его пределами.

Дело в том, что полгода назад сотрудники Александрийской лиги защиты животных заметили у пса художественный талант: несколько раз он пачкал свой хвост, а потом вилял им где попало, оставляя интересные разводы.

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Волонтеры решили поддержать питомца в его желании творить и создали ему подходящие условия с личной комнатой, красками, холстами и даже несколькими ассистентами.
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Волонтеры макали кончик хвоста Рико в разноцветную безопасную краску и просто подставляли бумагу, а дальше пес все делал сам. За пару месяцев Рико нарисовал 20 картин, которые недавно были выставлены на благотворительный аукцион и ушли с молотка всего за час, тем самым сделав пса богачом.

За проданные картины (одну из них купили за $600) сотрудники приюта выручили $4 тысячи, а псу дали творческий псевдоним Рикассо. Все деньги, которые волонтеры получили за проданные картины, пойдут на нужды приюта.

Правда, Рико все еще находится в поисках хозяина. Сотрудники приюта уверены, что благодаря своей популярности пес-художник все-таки обретет своего человека.

Екатерина Гура

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