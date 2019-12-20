11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес из приюта заработал $4 тысячи за свои картины
И получил прозвище Рикассо.
Шестилетний стаффордширский терьер по кличке Рико стал настоящей знаменитостью не только в американском штате Вирджиния, но и за его пределами.
Дело в том, что полгода назад сотрудники Александрийской лиги защиты животных заметили у пса художественный талант: несколько раз он пачкал свой хвост, а потом вилял им где попало, оставляя интересные разводы.
Волонтеры макали кончик хвоста Рико в разноцветную безопасную краску и просто подставляли бумагу, а дальше пес все делал сам. За пару месяцев Рико нарисовал 20 картин, которые недавно были выставлены на благотворительный аукцион и ушли с молотка всего за час, тем самым сделав пса богачом.
За проданные картины (одну из них купили за $600) сотрудники приюта выручили $4 тысячи, а псу дали творческий псевдоним Рикассо. Все деньги, которые волонтеры получили за проданные картины, пойдут на нужды приюта.
Правда, Рико все еще находится в поисках хозяина. Сотрудники приюта уверены, что благодаря своей популярности
Екатерина Гура