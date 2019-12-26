11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Худший город Америки» разрешит жителям играть в снежки
Запрет действовал почти 60 лет.
Город Уосау в штате Висконсин прославился благодаря запрету, принятому еще в 1962 году. Согласно закону, в городе запрещено бросать любые предметы в другого человека, пишет Newsweek.
Под запрет формально подпадают и снежки. И хотя никого за такое зимнее развлечение не штрафуют, каждый год накануне зимних праздников журналисты вспоминают о запрете. Уосау в шутку объявили «худшим городом Америки».
Полицейские не обиделись. Заместитель начальника полиции даже записал специальное видео, в котором пообещал, что за игру в снежки никого наказывать не будут. В это время за его спиной полицейские сами бросались снегом. Спикер тоже слепил снежок и запустил в голову мэру.
Формально запрет перестанет действовать уже в январе, уточняют американские СМИ.
Анна Лысенко