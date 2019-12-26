Билл Гейтс подарил незнакомке на Рождество 41 подарок

33-летняя девушка по имени Шелби из Детройта стала звездой соцсетей и местных СМИ, рассказав о настоящем рождественском чуде, случившемся с ней.
Дело в том, что Шелби является активным автором популярного форума Reddit, на котором уже 10 лет существует рождественская традиция под названием «Секретный Санта», когда люди анонимно дарят друг другу подарки.
За годы своего существования традиция стала международной и очень популярной. Так, в 2018 году в ней приняли участие более 200 тысяч пользователей из 62-х стран мира. Кроме обычных пользователей, участие в «Секретном Санте» принимают крупные бренды и знаменитости. И в этом году Шелби, пишущей на Reddit, повезло получить подарок от известного человека.
Как рассказала девушка, ее «секретным Сантой» стал сам миллиардер Билл Гейтс, который уже несколько лет дарит подарки пользователям ресурса.
Шелби сообщила, что ее посылка весила 36 килограммов и была такой большой, что не поместилась в машину, а потому вскрывать ее пришлось прямо в почтовом отделении. Всего в коробке был 41 подарок с запиской и фото Билла Гейтса.
Девушка была так взволнована, что решила записать несколько видеороликов, в которых она распаковывала и комментировала подарки, а также благодарила своего дарителя.
На Рождество от миллиардера Шелби получила несколько книг, пару конструкторов, игрушки для своей кошки, сладости, одежду и сувенирную продукцию «Звездных войн», «Гарри Поттера» и сериала «Twin Peaks».
Как пояснила девушка, Гейтс, судя по всему, очень внимательно изучил ее страницы и посты на Reddit, поскольку абсолютно все подарки соответствовали ее интересам, пишет Daily Mail.
Но самым большим сюрпризом для американки стало пожертвование миллиардера для некоммерческой организации «Американская кардиологическая ассоциация». Дело в том, что в марте 2019 года, за 10 дней до свадьбы Шелби, от сердечного приступа умерла ее мама. Миллиардер в своем письме выразил девушке свои соболезнования и отметил, что сделал денежное пожертвование в память о ее близком человеке.