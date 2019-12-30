18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жираф чуть не съел кольцо влюбленных во время помолвки
Незабываемый день.
26-летний Джоэл и 34-летняя Кассандра настолько любят животных, что даже обручились в сафари парке. И это предложение руки и сердца запомнят не только счастливые будущие супруги, но и местные жирафы.
Джоэл рассказал журналистам Derbytelegraph, что изначально знал, где будет делать предложение, ведь в Woburn, недалеко от Бедфорда, было их первое свидание с Кэсси.
В декабре там появилась новая услуга — можно пройти на специальную смотровую площадку в вольере, чтобы покормить и погладить жирафов. Этим предложением и решил воспользоваться будущий жених.
Пока девушка с восторгом общалась с животными, Джоэл встал на колено и протянул ей ту самую веточку с привязанным кольцом. Конечно, она ответила согласием. Правда, влюбленным пришлось почти силой отбирать украшение, ведь, пока они отвлеклись на признания, зелеными листьями заинтересовался местный жираф и уже принялся их жевать.
Екатерина Гура