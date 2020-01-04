14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция в США перепутала фейерверк в честь помолвки со стрельбой
Возникла паника.
Полиция в городке Хауэлл, штат
Зрителей задержали для проверки, но следов оружия не нашли. Менеджеры кинотеатра подсказали правоохранителям, что, возможно, все дело в обычном фейерверке, сообщает Fox News.
Вскоре полиция арестовала по обвинению в хулиганстве и нарушении правил запуска фейерверков местного жителя — 23-летнего Натана Сандерса. Молодой человек пустил возле развлекательного комплекса салют в честь помолвки лучшего друга.
Нарушителя отпустили уже к вечеру. «Мистер Сандерс зажег фейерверк, пока его друг делал девушке предложение. У нас не было намерения вызывать панику у посетителей кинотеатра», — написала местная полиция в соцсетях.
«Очевидно, что это была неудачная идея, а не намеренное нарушение», — добавили правоохранители.
Анна Лысенко