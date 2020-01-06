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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили необычную причину популярности фастфуда

Ритм жизни 24/7 в цифровую эпоху — одна из причин желания питаться фастфудом, установили исследователи из Индийского института менеджмента.

Источник: Reuters

Благодаря современным технологиям люди остаются активны и ночью. Они могут работать, общаться, смотреть фильмы, играть в видеоигры, оплачивать счета или совершать онлайн-покупки, не придерживаясь режима. Такой круглосуточный образ жизни вызывает подсознательное ощущение, что время истекает, а тело вскоре исчерпает энергию.

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Организм реагирует на «гонку со временем» тягой к высококалорийной нездоровой пище, говорит доктор Анкур Капур, один из авторов исследования.

Ученые провели эксперимент, в котором предложили группе людей небольшое задание. Нужно было вычеркнуть из отрывка текста все буквы «е». При этом таймер в первом эксперименте отсчитывал время от 1 до 60 секунд, а во втором — в обратном порядке.

После задания участники эксперимента должны были ответить на вопрос, что бы они предпочли заказать в данный момент: фруктовый салат или шоколадный торт. Результаты показали, что люди предпочитали в основном высококалорийный десерт тогда, когда отсчет времени шел в обратном порядке, вызывая чувство тревоги.

Выводы ученых были подтверждены еще в двух похожих экспериментах. Результаты исследования опубликованы в Journal of Consumer Psychology.

Анна Лысенко

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