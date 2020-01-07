11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы нашли источник загадочного радиоимпульса
Он находится сравнительно близко к Земле.
Международная команда ученых смогла проследить повторяющиеся радиоимпульсы непонятного происхождения до похожей на Млечный Путь спиральной галактики на расстоянии полмиллиарда световых лет от Земли.
Речь идет о быстрых радиовсплесках (FRB) — радиоимпульсах длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, которые время от времени фиксируют радиотелескопы.
Ранее астрономы уже проследили один из таких радиоимпульсов, известный как FRB 121102, до карликовой галактики на расстоянии 3 млрд световых лет. Но источник повторяющегося радиовсплеска FRB 180916, о котором идет речь, находится намного ближе, рассказал автор исследования Джейсон Хесселс из Нидерландского института радиоастрономии в комментарии Newsweek. В этой галактике примерно в 100 раз больше звезд, чем в карликовой галактике с сигналом FRB 121102.
Есть и другое отличие. Ученые предполагают, что источником FRB 121102 может быть близлежащая туманность, магнетар или черная дыра. Но в спиральной галактике вблизи импульса FRB 180916 таких объектов нет, что делает этот радиовсплеск еще более загадочным.
По одной из гипотез, это могут быть остатки карликовой галактики, разрушенной и поглощенной более мощной «соседкой». Но какой именно объект в этом регионе является источником радиовсплесков, пока не установлено.
Команда надеется использовать космический телескоп «Хаббл», чтобы продолжить изучение FRB 180916.
Анна Лысенко