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11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы нашли источник загадочного радиоимпульса

Он находится сравнительно близко к Земле.

Источник: Shriharsh Tendulkar / Gemini Observatory

Международная команда ученых смогла проследить повторяющиеся радиоимпульсы непонятного происхождения до похожей на Млечный Путь спиральной галактики на расстоянии полмиллиарда световых лет от Земли.

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Речь идет о быстрых радиовсплесках (FRB) — радиоимпульсах длительностью несколько миллисекунд неизвестной природы, которые время от времени фиксируют радиотелескопы.

Ранее астрономы уже проследили один из таких радиоимпульсов, известный как FRB 121102, до карликовой галактики на расстоянии 3 млрд световых лет. Но источник повторяющегося радиовсплеска FRB 180916, о котором идет речь, находится намного ближе, рассказал автор исследования Джейсон Хесселс из Нидерландского института радиоастрономии в комментарии Newsweek. В этой галактике примерно в 100 раз больше звезд, чем в карликовой галактике с сигналом FRB 121102.

Есть и другое отличие. Ученые предполагают, что источником FRB 121102 может быть близлежащая туманность, магнетар или черная дыра. Но в спиральной галактике вблизи импульса FRB 180916 таких объектов нет, что делает этот радиовсплеск еще более загадочным.

FRB 180916 исходит от внешнего спирального рукава галактики и связан со странным V-образным звездообразующим регионом, говорит Хесселс.

По одной из гипотез, это могут быть остатки карликовой галактики, разрушенной и поглощенной более мощной «соседкой». Но какой именно объект в этом регионе является источником радиовсплесков, пока не установлено.

Команда надеется использовать космический телескоп «Хаббл», чтобы продолжить изучение FRB 180916.

Анна Лысенко

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