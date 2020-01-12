13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый вирус назвали в честь мема из сериала
Он принадлежит к той же группе, что и опасный для людей вирус Чикунгунья и восточный лошадиный энцефалит.
Новый вирус, открытый исследователями из Австралии, получил название
Фраза yada yada стала употребляться в англоязычных песнях и стендапах еще в 1950-х, но стала всемирно известной только тогда, когда появилась в 153 эпизоде «Сайнфелда». Она означает «скучный или пустой разговор».
Вирус, названный в честь мема, действительно может оказаться «скучным» для всех, кроме научного сообщества, говорит Яна Батовская из центра AgriBio в Виктории (Австралия). Дело в том, что поражает он только комаров.
Однако
Анна Лысенко