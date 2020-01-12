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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый вирус назвали в честь мема из сериала

Он принадлежит к той же группе, что и опасный для людей вирус Чикунгунья и восточный лошадиный энцефалит.

Источник: AP 2020

Новый вирус, открытый исследователями из Австралии, получил название яда-яда (Yada Yada) в честь крылатой фразы из американского комедийного сериала «Сайнфелд», сообщает Science.

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Фраза yada yada стала употребляться в англоязычных песнях и стендапах еще в 1950-х, но стала всемирно известной только тогда, когда появилась в 153 эпизоде «Сайнфелда». Она означает «скучный или пустой разговор».

Вирус, названный в честь мема, действительно может оказаться «скучным» для всех, кроме научного сообщества, говорит Яна Батовская из центра AgriBio в Виктории (Австралия). Дело в том, что поражает он только комаров.

Однако яда-яда принадлежит к той же группе, что и опасный для людей вирус Чикунгунья и восточный лошадиный энцефалит. Исследование ученых опубликовано в Microbiology Resource Announcements.

Анна Лысенко

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