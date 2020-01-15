15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рэпер Akon стал владельцем города в Сенегале
Современные технологии и собственная криптовалюта прилагаются.
46-летний американский рэпер Akon объявил в соцсетях о запуске своего амбициозного проекта по созданию суперсовременного города в Сенегале. Журналисты и поклонники уже окрестили город под названием Akon City «новой Вакандой» (вымышленная технологическая страна из комиксов Marvel).
Akon опубликовал в соцсетях фото с президентом Сенегала Маки Саллой и написал, что они
Сообщается, что город будет экологичным и суперсовременным. Также там будут собственные деньги — криптовалюта AKoin, которую музыкант разработал несколько лет назад для благотворительности.
Кстати, Сенегал рэпером был выбран не случайно, ведь он оттуда родом. Akon родился в Сенегале, но в возрасте 7 лет переехал с семьей в
Екатерина Гура