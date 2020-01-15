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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рэпер Akon стал владельцем города в Сенегале

Современные технологии и собственная криптовалюта прилагаются.

46-летний американский рэпер Akon объявил в соцсетях о запуске своего амбициозного проекта по созданию суперсовременного города в Сенегале. Журналисты и поклонники уже окрестили город под названием Akon City «новой Вакандой» (вымышленная технологическая страна из комиксов Marvel).

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Akon опубликовал в соцсетях фото с президентом Сенегала Маки Саллой и написал, что они наконец-то достигли финальных договоренностей о строительстве нового города. Согласно этому договору музыканту и бизнесмену в собственность предоставлено около 810 гектаров сенегальской земли. Первый этап реализации проекта начался в марте 2019 года, а к 2030 году строительство Akon City планируется закончить.

Сообщается, что город будет экологичным и суперсовременным. Также там будут собственные деньги — криптовалюта AKoin, которую музыкант разработал несколько лет назад для благотворительности.

Кстати, Сенегал рэпером был выбран не случайно, ведь он оттуда родом. Akon родился в Сенегале, но в возрасте 7 лет переехал с семьей в Нью-Джерси. В последние годы Akon занялся бизнесом и благотворительностью, направленной в основном на помощь африканскому континенту. Например, в 2014 году был реализован его проект Lighting Africa, в рамках которого в 18 африканских странах провели электричество.

Екатерина Гура

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