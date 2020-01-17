Трехлетнего мальчика из Англии признали одним из самых умных людей планеты

Мальчик по имени Хариз Надзим стал героем британских СМИ. А все потому, что в свои 3 года он обладает уровнем IQ в 142 балла (по тесту Стэнфорда Бине) и попал в 0,3% самых умных людей Великобритании.
По словам его мамы Аниты, первые слова Хариз начал произносить в 7 месяцев, а в 2 года уже сам читал себе сказки на ночь. Родители малыша Анита и Мохд — люди образованные, но то, что их ребенок будет гением, никак не ожидали. Несколько лет назад они переехали из Малайзии в Великобританию и дома с ребенком общаются на родном языке, но малыша это нисколько не смущает — он с легкостью освоил и малайский, и английский.
По словам родителей, Хариз растет самым обычным ребенком. Он обожает играть, рисовать, петь песни и смотреть мультфильмы. Но помимо этого, любит читать, смотреть документальные и технические программы, а также обожает цифры.
После прохождения теста на уровень IQ с родителями Хариза связались представители всемирной организации для людей с высоким коэффициентом интеллекта Mensa. Они предложили малышу членство в клубе, что дает ему возможность развиваться и участвовать в различных интеллектуальных мероприятиях. Кроме того, в организации также существует программа поддержки и помощи одаренным детям.
Как пишет издание Metro, после того, как все необходимые документы будут готовы, 3-летний Хариз станет самым юным действующим членом престижной интеллектуальной организации.