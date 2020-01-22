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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США обнаружила в бассейне «резиновый» лед (видео)

Очень редкий феномен.

Вода может принимать множество форм, но не каждому повезет увидеть, как она превращается в странную «резиновую» субстанцию.

Свидетелем этого очень редкого явления стала жительница американского штата Орегон. Женщина вышла утром во двор и увидела, что на поверхности бассейна образовалась небольшая корка. Она опустила руку в воду и слегка приподняла ее. Лед стал изгибаться и тянуться, словно резиновый.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я точно никогда не видела ничего подобного, и не думаю, чтобы кто-то из 900 тысяч людей, которые поставили лайки этому видео, тоже что-то такое видели», — прокомментировала Шанс Констанцо, записавшая ролик.

Анна Лысенко

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