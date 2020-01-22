14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США обнаружила в бассейне «резиновый» лед (видео)
Очень редкий феномен.
Вода может принимать множество форм, но не каждому повезет увидеть, как она превращается в странную «резиновую» субстанцию.
Свидетелем этого очень редкого явления стала жительница американского штата Орегон. Женщина вышла утром во двор и увидела, что на поверхности бассейна образовалась небольшая корка. Она опустила руку в воду и слегка приподняла ее. Лед стал изгибаться и тянуться, словно резиновый.
«Я точно никогда не видела ничего подобного, и не думаю, чтобы
Анна Лысенко