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23:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

День Татьяны и студентов: как связаны эти праздники

25 января в России традиционно отмечается Татьянин день и День российского студенчества. Почему же эти два праздника празднуют в один день?

Татьяниным днем 25 января назвали в честь святой мученицы Татьяны Римской. В период жестокого гонения христиан ее пытались обратить в языческую веру, однако девушка осталась непреклонной. Татьяну казнили 25 января 226 года — именно этот день и стал христианским праздником, символизирующим преданность вере и стойкость духа.

Почему же 25 января отмечают еще и День российского студенчества? А все благодаря открытию Московского университета в 1755 году. Именно в этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета».

Позже в одной из пристроек к главному зданию университета построили придомовую церковь Татьяны, а саму мученицу объявили покровительницей российских студентов. Учащиеся Московского университета стали молиться святой Татьяне и просить у нее помощи в учебе и просвещении. Вскоре эта традиция вышла за пределы университета и стала общероссийской.

Источник: РИА "Новости"

День студента официально стал всероссийским праздником в 1850 году, уже при императоре Николае I, который постановил праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

После Октябрьской революции праздник стали вспоминать все реже. «Ожил» он только в 1995 году. А в соответствии с указом президента от 25 января 2005 года в нашей стране отмечается День российского студенчества. 24 октября 2007 года День студента на законодательном уровне стал одной из памятных дат России.

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