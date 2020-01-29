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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер нашел амулет стоимостью почти 4 миллиона долларов

Драгоценность пылилась в гараже.

66-летний Альфред Коррея из Великобритании обнаружил среди вещей своего отца фигурку в форме собаки, которая может стоить 3,9 млн долларов.

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Драгоценность пылилась в гараже родительского дома в ящиках со старыми вещами. Отец мужчины был торговцем драгоценными камнями. Он умер в возрасте 96 лет еще в 2002 году. Коррея, скорее всего, уже видел статуэтку, разбирая вещи ювелира, но не обратил на нее внимания.

На деле неприглядная фигурка оказалась китайским нефритовым амулетом возрастом от 4 до 5 тысяч лет.

«Мой папа приобретал всевозможные предметы, но эту собаку считал безделушкой. Кажется, он несколько ошибся», — рассказал мужчина в комментарии Sun.

Искусствоведы аукциона Halls подтвердили возраст амулета и то, что он изготовлен из нефрита. Они же назвали и примерную стоимость фигурки — от 2,6 до 3,9 млн долларов.

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Коррея провел собственное исследование и считает, что амулет был погребен вместе с владельцем, а затем достался расхитителям могил.

Анна Лысенко

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