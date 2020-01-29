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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае сняли озеро, которое не замерзает в мороз (фото, видео)

Это сейсмически активная зона.

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10
фотографий
10
фотографий

Часть китайского озера Цзинпоху в провинции Хэйлунцзян никогда не замерзает зимой, даже в сильный мороз. В Сети делятся фотографиями и видео необычного места.

Озеро образовалось не так давно. 5−8 тысяч лет назад в этом месте произошло пять извержений вулканов. Магма после извержения превратилась в естественную плотину, сформировав озеро.

Длинное, узкое и извилистое, оно занимает площадь 79 квадратных километров и разделено на 4 части. В одной из них можно увидеть водопад, напоминающий по форме Ниагарский. Его воды падают в бассейн глубиной до 60 метров и диаметром 70 метров.

Вокруг озера разбросаны 12 кратеров вулканов. Увидеть их сложно, ведь теперь на этом месте растет лес.

Анна Лысенко

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