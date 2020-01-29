В Китае сняли озеро, которое не замерзает в мороз (фото, видео)

Часть китайского озера Цзинпоху в провинции Хэйлунцзян никогда не замерзает зимой, даже в сильный мороз. В Сети делятся фотографиями и видео необычного места.
Озеро образовалось не так давно. 5−8 тысяч лет назад в этом месте произошло пять извержений вулканов. Магма после извержения превратилась в естественную плотину, сформировав озеро.
Длинное, узкое и извилистое, оно занимает площадь 79 квадратных километров и разделено на 4 части. В одной из них можно увидеть водопад, напоминающий по форме Ниагарский. Его воды падают в бассейн глубиной до 60 метров и диаметром 70 метров.
Вокруг озера разбросаны 12 кратеров вулканов. Увидеть их сложно, ведь теперь на этом месте растет лес.