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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Глобальное потепление сделает вино дефицитом

Ученые призвали виноделов задуматься о стратегиях адаптации к изменению климата.

Источник: Reuters
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Потепление климата на 2 градуса Цельсия сократит объемы выращивания винных сортов винограда на 58%, заявляют ученые в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Потепление же на 4 градуса сделает 85% винных регионов непригодными для производства вина.

Исследователи работали с 11 винными сортами винограда: Пино Нуар, Совиньон Блан, Угни Блан, Сира, Каберне Совиньон, Чассел, Рислинг, Шардоне, Гренаш, Мерло и Монастрель. Используя компьютерное моделирование, они спрогнозировали, как эти сорта будут расти, цвести и созревать в разных винодельческих регионах мира в будущем.

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Винные регионы с более прохладным климатом, такие как Германия или Новая Зеландия, при потеплении на 2 градуса почти не пострадают и станут пригодными для более теплолюбивых сортов. Но регионы с жаркой погодой, как в Италии, Испании или Австралии, понесут огромный урон.

По словам исследователей, виноделам нужно уже сейчас думать о стратегиях адаптации, планируя переход на новые сорта винограда. В этом случае производство вина сократится не так резко, но все равно будет иметь большие финансовые, юридические и культурные последствия.

Анна Лысенко

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