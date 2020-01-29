17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Глобальное потепление сделает вино дефицитом
Ученые призвали виноделов задуматься о стратегиях адаптации к изменению климата.
Потепление климата на 2 градуса Цельсия сократит объемы выращивания винных сортов винограда на 58%, заявляют ученые в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Потепление же на 4 градуса сделает 85% винных регионов непригодными для производства вина.
Исследователи работали с 11 винными сортами винограда: Пино Нуар, Совиньон Блан, Угни Блан, Сира, Каберне Совиньон, Чассел, Рислинг, Шардоне, Гренаш, Мерло и Монастрель. Используя компьютерное моделирование, они спрогнозировали, как эти сорта будут расти, цвести и созревать в разных винодельческих регионах мира в будущем.
По словам исследователей, виноделам нужно уже сейчас думать о стратегиях адаптации, планируя переход на новые сорта винограда. В этом случае производство вина сократится не так резко, но все равно будет иметь большие финансовые, юридические и культурные последствия.
Анна Лысенко