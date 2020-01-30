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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии посадили на диету толстую сову, которая не могла летать

Она просто объелась полевых мышей.

Сотрудники организации по спасению сов Suffolk Owl Sanctuary в Стонхем Аспал поделились забавной историей. Не так давно один из волонтеров нашел в канаве маленькую сову. Из-за того, что она не улетела, молодой человек подумал, что сова ранена и привез ее в клинику. Но при обследовании выяснилось, что у птицы другая проблема. Маленькая сова просто была очень толстой и не могла летать из-за своего веса.

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По словам сотрудников организации Suffolk Owl Sanctuary, сова весила 245 граммов, что на треть превышает здоровый вес для этого вида. Ветеринары посадили птицу на диету, и за две недели она потеряла около 40 граммов. В конце января похудевшую сову выпустили в дикую природу.

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Главный сокольничий совиного центра Руфус Сэмкин отметил, что сначала сову посчитали домашней, так как сильно прибавить в весе самостоятельно в природе птица не могла. Но сова все-таки оказалась дикой. Сэмкин назвал это «необычным случаем естественного ожирения», пишет Metro.

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Он отметил, что, вероятно, сова поправилась из-за очень большого количества добычи в этом районе и теплой зимы.

Екатерина Гура

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