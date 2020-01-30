17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии посадили на диету толстую сову, которая не могла летать
Она просто объелась полевых мышей.
Сотрудники организации по спасению сов Suffolk Owl Sanctuary в Стонхем Аспал поделились забавной историей. Не так давно один из волонтеров нашел в канаве маленькую сову.
По словам сотрудников организации Suffolk Owl Sanctuary, сова весила 245 граммов, что на треть превышает здоровый вес для этого вида. Ветеринары посадили птицу на диету, и за две недели она потеряла около 40 граммов. В конце января похудевшую сову выпустили в дикую природу.
Главный сокольничий совиного центра Руфус Сэмкин отметил, что сначала сову посчитали домашней, так как сильно прибавить в весе самостоятельно в природе птица не могла. Но сова
Он отметил, что, вероятно, сова поправилась
Екатерина Гура