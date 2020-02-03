13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ухане за 10 дней построили больницу на тысячу пациентов (видео)
Ее начали возводить 23 января.
Для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV в китайском Ухане рекордными темпами построили больницу, чтобы разгрузить соседние госпитали.
Строительные бригады работали в ускоренном темпе. Учреждение было построено всего за 10 дней. Оно оснащено самым современным оборудованием и рассчитано на тысячу коек. В больницу уже прибыл медперсонал — всего 1400 человек.
Это не первый случай, когда в Китае строят больницы за короткий срок. В 2003 году в стране возводили временные госпитали для борьбы с атипичной пневмонией.
Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Его жертвами стали уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тысяч. В России выявлено два случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
Анна Лысенко